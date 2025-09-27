Cittadella dello studente viabilità | I bus devono tornare a circolare

GROSSETO C’è chi li vuole, e chi li ha levati. Pullman si o no all’interno della cittadella? Al momento rimangono fuori. Situazione attenzionata dal consigliere comunale del gruppo misto di minoranza Giacomo Cerboni, il quale ha preparato una mozione sul trasporto pubblico scolastico a servizio della Cittadella dello studente di Grosseto, perché non trova corretta questa scelta. Scelta che sarà discussa nel consiglio comunale del prossimo lunedì. Così, dopo aver mandato una richiesta alle amministrazioni locali di un ripristino delle linee di trasporto pubblico scolastico all’interno della Cittadella dello studente, la risposta è arrivata solo dalla Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

