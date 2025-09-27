Sono riprese, parzialmente, le attività sportive all’interno del complesso Graziola, da mesi interessato da un importante cantiere Pnrr che da progetto trasformerà, entro l’estate del 2026, l’area sportiva multidisciplinare in una ‘ Cittadella dello Sport ’. Si tratta di uno dei cantieri più onerosi finanziati in città attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, escludendo le opere legate al ripristino dei danni da eventi alluvionali, opere idrauliche e messa in sicurezza del territorio. Il progetto della Cittadella dello Sport infatti fu presentato nel 2022 e prevede interventi di riqualificazione sui campi da calcio, da baseball e da rugby, la creazione ex novo di due campi da calcio a 5, la realizzazione di percorsi di collegamento tra i campi, nuovi percorsi fitness e la costruzione di nuovi spogliatoi e di una club house con foresteria e spazi destinati alle società sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadella dello sport, campi pronti in 15 giorni