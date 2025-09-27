Città italiane senza più pipistrelli la metà delle specie è sparita e i ricercatori lanciano l'allarme | Ripensiamo l'ambiente urbano
Uno studio condotto nelle città di Torino, Firenze, Roma e Palermo dimostra che pipistrelli che vivono in ambiente urbano stanno sparendo rapidamente. Espansione urbana, inquinamento luminoso, pesticidi e gestione poco attenta del verde sono tra le cause principali. Possiamo però invertire la rotta ripensando alle nostre città. Ne abbiamo parlato con Leonardo Ancillotto, ricercatore dell'IRET-CNR e primo autore dello studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
