Città italiane senza più pipistrelli la metà delle specie è sparita e i ricercatori lanciano l'allarme | Ripensiamo l'ambiente urbano

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto nelle città di Torino, Firenze, Roma e Palermo dimostra che pipistrelli che vivono in ambiente urbano stanno sparendo rapidamente. Espansione urbana, inquinamento luminoso, pesticidi e gestione poco attenta del verde sono tra le cause principali. Possiamo però invertire la rotta ripensando alle nostre città. Ne abbiamo parlato con Leonardo Ancillotto, ricercatore dell'IRET-CNR e primo autore dello studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: citt - italiane

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Italiane Senza Pi249