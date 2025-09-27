Citazioni geniali dai film gangster che non puoi perdere
Il genere gangster si distingue per alcune delle citazioni più memorabili e profonde del cinema, spesso caratterizzate da un significato nascosto e da una forza espressiva unica. Dalla sua nascita ai tempi del cinema muto fino alle produzioni contemporanee, questo filone ha saputo evolversi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura cinematografica mondiale. In questo approfondimento verranno analizzate alcune delle frasi più iconiche dei film di mafia e criminalità organizzata, evidenziando il loro significato e il ruolo che hanno avuto nel definire i personaggi e le storie narrate. citazioni epiche dal cinema gangster. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: citazioni - geniali
Citazioni geniali dei film marvel: scopri la migliore secondo te
Citazioni geniali di robert downey jr. in iron man da ogni fase dell’mcu
È la più grande citazione da un film di mafia, eletta dagli esperti di cinema - 25 citazioni da Woody Allen per ridere e pensare Per un pugno di dollari, classifica frasi Le migliori frasi di Muhammad Ali Nel 2005, l'American Film Institute (AFI) ha stilato una top 100 delle ... Secondo esquire.com