Arezzo, 27 settembre 2025 – Cisl FP: “Soprintendenza Arezzo-Siena-Grosseto, carenza di personale drammatica. Forte rischio blocco totale” Ad oggi risultano in servizio solo 4 architetti, a fronte di una dotazione prevista di 12 unità La situazione degli organici della Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto è giunta a un punto critico. Ad oggi risultano in servizio solo 4 architetti, a fronte di una dotazione prevista di 12 unità. “È impensabile – denuncia la Cisl Fp – che un numero così esiguo di professionisti possa coprire un territorio vasto come quello di tre intere province”. La Cisl e le Rsu hanno richiesto e ottenuto un incontro urgente con il soprintendente Gabriele Nannelli, durante il quale è stata ribadita la necessità di un supporto immediato da parte delle strutture periferiche, anche con modalità di lavoro da remoto, per sostenere i colleghi ormai allo stremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

