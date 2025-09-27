Circonvallazione di Lecce | riaperto il tratto riqualificato nuove fasi su viale Japigia
LECCE – Proseguono a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione lungo la circonvallazione di Lecce. I lavori sono stati ultimati sul tratto che si estende dalla rotatoria di viale Giovanni Paolo II fino all’innesto con via del Mare, a eccezione del sottopasso. Questo segmento stradale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: circonvallazione - lecce
Tre settimane da bollino nero per la viabilità a Lecce. Ripartono i lavori per la riqualificazione della circonvallazione - facebook.com Vai su Facebook
Circonvallazione di Lecce: riaperto il tratto riqualificato, nuove fasi su viale Japigia - I lavori sono stati ultimati sul tratto che si estende dalla rotatoria di viale Giovanni Paolo II fino all’innesto con via del Mare, a eccezione del sottopasso. Scrive lecceprima.it
Continuano i lavori sulla circonvallazione di Lecce. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “con avanzamento lavori diminuiscono i disagi per i cittadini” - Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “con avanzamento lavori diminuiscono i disagi per i cittadini” ... Secondo corrieresalentino.it