Cinquefrondi piange la morte del cardiolgo Michele Mammola

Reggiotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professionista stimato e altruista, il dottor Michele Mammola medico cardiologo di Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, “ci ha lasciati per compiere la sua ultima missione di sanitario”. Ad annunciarlo il capitano Cosimo Sframeli."Visse un periodo storico emergenziale, quando la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: cinquefrondi - piange

Cinquefrondi, è morto il cardiologo dott. Michele Mammola: altruista professionista, segnato dalla violenza mafiosa - Michele Mammola, medico cardiologo di Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, altruista professionista, ci ha lasciati per compiere la sua ultima missione di sanitari ... Secondo strettoweb.com

