Cinquecento firme per il canile | Vogliamo ricominciare da Sasso
"Una raccolta firme per riavere un canile a Sasso Marconi ". È questo l’appello che i volontari de ‘ Il Vagabondo ’, spazzato via dalla tragica alluvione dello scorso ottobre, rilanciano senza sosta. Un appello che torna ora a coinvolgere la comunità, con la speranza di poter finalmente trovare un luogo sicuro in cui ripartire e sbloccare così "una situazione di stallo". Nonostante la straordinaria gara di solidarietà, che nei mesi scorsi ha consentito di raccogliere oltre 300mila euro, trovare un terreno su cui poter ricostruire il canile sembra, infatti, rimanere un nodo ancora difficile da sciogliere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
