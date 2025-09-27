Cinema ’Puccini 4.0’ al Lucca Film Festival
Il cortometraggio ’Puccini 4.0’ del fotoreporter e regista apuano Riccardo Dalle Luche selezionato al Lucca Film Festival. Il lavoro firmato da Dalle Luche e sceneggiato dal massese Pierpaolo Poggi sarà proiettato domani, domenica, alle 15, nell’Auditorium San Micheletto nel quadro dell’importante festival. La proiezione rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per il lavoro svolto, che unisce valorizzazione del territorio, sperimentazione narrativa e celebrazione della figura di Puccini in un linguaggio contemporaneo. Un’occasione importante per assistere a un’opera che unisce storia, atmosfere suggestive e una riflessione sui luoghi legati al grande compositore Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
