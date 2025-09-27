Cinema Caivano Film Atelier | parte il progetto di formazione per i giovani con Leonardo Di Costanzo

‘Giovani in scena – Caivano Film Atelier’ è il nome del nuovo progetto di formazione diretto dal regista Leonardo Di Costanzo (Elisa, Ariaferma) e rivolto ad aspiranti videomaker, di età compresa tra i 16 e i 26 anni, residenti nella Città di Caivano. L’iniziativa promossa dalla Film Commission Regione Campania propone l’avvio di un laboratorio di cinema documentario finalizzato allo studio delle tecniche del linguaggio audiovisivo ed alla realizzazione, nella fase conclusiva, di un docu-film collettivo. Il progetto, presentato nel Municipio di Caivano dall’assessora regionale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini, si realizza nell’ambito degli interventi programmati dalla Regione Campania nell’ambito dell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle iniziative a valere sul Fondo per le politiche giovanili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it