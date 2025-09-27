cina gli immobili abbandonati diventano set per i micro drama

In Cina la crisi immobiliare non è ancora terminata. Pechino ha introdotto misure urgenti per rianimare il moribondo settore del mattone, tra agevolazioni sui mutui e finanziamenti statali per far completare i progetti già venduti ma non consegnati. In gran parte del Paese, tuttavia, restano sul campo decine di milioni di unità abitative vuote e città fantasma dal futuro incerto. In un contesto del genere sta prendendo forma un fenomeno curioso: sempre più edifici inutilizzati vengono riconvertiti in set cinematografici per realizzare i popolarissimi micro-drama. Parliamo dell’ultima tendenza del settore dell’intrattenimento cinese, ossia di serie realizzate appositamente per essere fruite sui cellulari in metropolitana, in bagno o anche durante una breve pausa caffè. 🔗 Leggi su Lettera43.it

