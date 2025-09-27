Cimitero di Staglieno | cosa prevede il progetto di valorizzazione con il bando Fai

Genovatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del fine settimana degli Staglieno Days, che si svolgono tra sabato 27 e domenica 28 settembre (a questo link i dettagli), la giunta comunale ha approvato l’adesione al bando ‘I luoghi del cuore 2025 (12° censimento)’, pubblicato sul sito internet del Fai - Fondo ambiente italiano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cimitero - staglieno

Genova, larva infetta di West Nile trovata nel cimitero monumentale di Staglieno, scatta la disinfestazione

Cimitero di Staglieno: anche sfalci e pulizia nel nuovo schema di convenzione Comune-Socrem

Cimitero di Staglieno, ok della Giunta alla nuova convenzione con Socrem

Larva con il virus West Nile trovata al cimitero di Staglieno, possibile stop per i fiori - Genova – Una larva con il virus del West Nile è stata trovata in una trappola che Alisa e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova avevano messo nel ... Da ilsecoloxix.it

Cimitero di Staglieno, ok della Giunta alla nuova convenzione con Socrem - Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Servizi civici Emilio Robotti, il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Genova e la So. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Cimitero Staglieno Cosa Prevede