cimitero di grignano ferito dalle piogge

Le abbondanti piogge di lunedì non hanno risparmiato nemmeno i cimiteri cittadini. Alcuni parenti dei defunti sepolti nel piccolo cimitero di Grignano hanno segnalato di aver trovato il terreno che ricopriva i loro cari notevolmente affossato probabilmente per il compattamento della terra. Il disagio è stato segnalato anche all’ufficio centrale dei servizi cimiteriali. "Capiamo che la pioggia possa far crollare le tombe a causa dell’ammassarsi della terra – affermano un gruppo di signore in visita ai cari – ma non è possibile che rimangano così per giorni interi. I crolli più evidenti si sono verificati il 22 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

