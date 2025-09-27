Cimiteri | non solo luoghi di riposo ma capolavori d’arte da scoprire Ecco i 12 più belli

Chi l’ha detto che i cimiteri sono solo luoghi di tristezza e dolore? Loren Rhoads, autrice di 199 Cemeteries to See Before You Die (“199 Cimiteri da vedere prima di morire”), ci ricorda che questi spazi possono essere molto di più: veri e propri musei a cielo aperto, ricchi di storia, arte e natura, un luogo di interesse non solo per i dark e gli appassionati di genealogia, ma anche per amanti dell’arte, birdwatcher, giardinieri e semplici curiosi. I cimiteri, oltre a custodire storie affascinanti, possono essere considerati parchi scultorei con opere d’arte uniche, habitat per uccelli e fauna selvatica, e giardini di sorprendente bellezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

