Cieli molto nuvolosi deboli piogge | attese schiarite in serata

Diamo un’occhiata al tempo a Bergamo per questa giornata di sbaato 27 settembre grazie alle previsioni di 3Bmeteo. Il Meteo a Bergamo e le temperature A Bergamo oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 15mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2202m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia. Commento del previsore Lombardia Sabato il tempo a Bergamo: la circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

