Ciclo di webinar sul modello PEI informatizzato | pubblicato il calendario degli incontri regionali NOTA Ministero

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile, con nota del 24 settembre, il calendario degli incontri formativi dedicati all’utilizzo del modello informatizzato del Piano Educativo Individualizzato (PEI).  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciclo - webinar

“Mind the Web”: al via il ciclo di webinar per studenti delle scuole superiori su uso critico dei media digitali e IA. NOTA

“Mind the Web”: ciclo di webinar per studenti delle scuole superiori su uso critico dei media digitali e IA. NOTA

Due nuovi eventi formativi Eurosofia: un webinar sulla compilazione del PEI ed uno per i neoassunti sull’anno di prova - Riparte l’azione formativa di Eurosofia per supportare i docenti neoassunti e tutti coloro che necessitano di un supporto per la compilazione del Pei (rivolto in particolar modo dedicato ai docenti ch ... Riporta orizzontescuola.it

Appuntamento speciale con Eurosofia: webinar gratuito sulla compilazione del PEI - “Guida pratica per il Pei perfetto” Un’occasione imperdibile per tutti i docenti che si occupano di inclusione scolastica: Eurosofia organizza un webinar gratuito dedicato alla stesura del PEI, il Pia ... Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclo Webinar Modello Pei