Ciclo di webinar sul modello PEI informatizzato | pubblicato il calendario degli incontri regionali NOTA Ministero
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile, con nota del 24 settembre, il calendario degli incontri formativi dedicati all’utilizzo del modello informatizzato del Piano Educativo Individualizzato (PEI). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ciclo - webinar
“Mind the Web”: al via il ciclo di webinar per studenti delle scuole superiori su uso critico dei media digitali e IA. NOTA
“Mind the Web”: ciclo di webinar per studenti delle scuole superiori su uso critico dei media digitali e IA. NOTA
Al via il ciclo di Webinar dedicati alla presentazione e valorizzazione dei prodotti vitivinicoli organizzati da Arsac , nell’ambito del progetto PSR Calabria 2014/2022 (Misura 1 - Intervento 1.2.1) Primo appuntamento: Lunedì 29 settembre 2025 | ? 17:00 - 20 Vai su Facebook
Riparte il 25/09 il ciclo di webinar gratuiti per le imprese Open Webinar, a cura di Finlombarda e promosso da Regione Lombardia. 4 appuntamenti su logistica e supply chain, fattori determinanti per la competitività delle imprese. Info http://reglomb.it/BiZC5 - X Vai su X
Due nuovi eventi formativi Eurosofia: un webinar sulla compilazione del PEI ed uno per i neoassunti sull’anno di prova - Riparte l’azione formativa di Eurosofia per supportare i docenti neoassunti e tutti coloro che necessitano di un supporto per la compilazione del Pei (rivolto in particolar modo dedicato ai docenti ch ... Riporta orizzontescuola.it
Appuntamento speciale con Eurosofia: webinar gratuito sulla compilazione del PEI - “Guida pratica per il Pei perfetto” Un’occasione imperdibile per tutti i docenti che si occupano di inclusione scolastica: Eurosofia organizza un webinar gratuito dedicato alla stesura del PEI, il Pia ... Lo riporta orizzontescuola.it