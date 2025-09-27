Ciclismo femminile Magdeleine Vallieres trionfa a sorpresa ai Mondiali! Nessuna azzurra in top-10
Clamorosa sorpresa a Kigali. Fa festa il Canada nella prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo in Ruanda, visto che è Magdeleine Vallieres ad indossare la maglia iridata. Si tratta della prima storica vittoria per il Canada, in una gara che ha avuto davvero un risvolto inaspettato, con tutte le big che sono rimaste a guardare e che si sono mosse davvero troppo tardi. A beffare tutte è stata proprio Magdeleine Vallieres, che ha sfruttato al meglio l’azione che si è creata a tre giri dal termine, staccando poi le rispettive compagne di fuga nell’ultimo passaggio sulla Cote de Kimihurura. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
