Ciclismo | Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores oro alla spagnola Ostiz

Ancora Italia protagonista ai Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali. Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un fantastico argento iridato, dopo una gara di attesa sul difficile percorso africano. Alla friulana è mancato solo il guizzo finale per anticipare la spagnola Paula Ostiz che ha beffato tutti sullo strappo finale conquistando l’oro Mondiale. Quinta anche Giada Silo, che non ha retto i metri finali. Partenza lenta senza attacchi significativi ma con accelerate progressive sui primi passaggi della Côte de Kimihurura (1.3 km al 5,9% di pendenza media). È la nazionale spagnola a guidare la corsa tentando inizialmente vari attacchi senza conseguenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

