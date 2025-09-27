Ciclismo | Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores oro alla spagnola Ostiz
Ancora Italia protagonista ai Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali. Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un fantastico argento iridato, dopo una gara di attesa sul difficile percorso africano. Alla friulana è mancato solo il guizzo finale per anticipare la spagnola Paula Ostiz che ha beffato tutti sullo strappo finale conquistando l’oro Mondiale. Quinta anche Giada Silo, che non ha retto i metri finali. Partenza lenta senza attacchi significativi ma con accelerate progressive sui primi passaggi della Côte de Kimihurura (1.3 km al 5,9% di pendenza media). È la nazionale spagnola a guidare la corsa tentando inizialmente vari attacchi senza conseguenze. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - chantal
Ciclismo, la pordenonese Chantal Pegolo d'argento agli europei di pista juniores
Ciclismo, la pordenonese Chantal Pegolo d'argento agli europei di pista juniores
Chantal Pegolo: “Mi dicevano di smettere con il ciclismo, oggi firmo per la squadra dei miei sogni”
COMPLEANNI E RICORRENZE NEL CICLISMO 24 settembre ricco di compleanni per i protagonisti del mondo del ciclismo. Festeggiamo insieme alcuni di loro ma ricordiamo anche una grande vittoria del passato azzurro e chi non è più tra noi. - Vai su Facebook
Ciclismo: Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores, oro alla spagnola Ostiz - Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un ... Scrive oasport.it
Mondiali ciclismo 2025, Chantal Pegolo argento nella prova in linea juniores femminile - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali ciclismo 2025, Chantal Pegolo argento nella prova in linea juniores femminile ... Segnala sport.sky.it