ciclismo biagini sulle orme della tigre della malesia

Federico Biagini in bici sulle orme della Tigre della Malesia. Il professionista reggiano parteciperà da domenica sino al 5 ottobre al Tour de Lanmgkawi-Giro della Malesia con la Vf Group Bardiani Csf Faizanè della famiglia Reverberi. Va da sé che la corsa rimanda subito all’immaginario avventuroso, ai celebri romanzi di Emilio Salgari dedicati a Sandokan, "la Tigre della Malesia" e all’astuto Yanez. Per il giovane atleta reggiano si tratta in qualche modo di un’avventura dall’altra parte del globo, però ciclistica, con otto tappe a rendere scoppiettante la competizione. La corsa, dagli scenari paesaggistici spettacolari, si rivela particolarmente adatta ai velocisti, inoltre con una tappa su cui puntano gli atleti forti in salita: quella che traguardo a Fraser’s Hill. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
