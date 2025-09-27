Ciclabile via Panama il Comune modifica il progetto | meno fermate doppio senso e semafori

Romatoday.it | 27 set 2025

Meno fermate dell’Atac, strada a due corsie per evitare che il traffico si blocchi e riduzione della larghezza della pista ciclabile che, alla fine, sarà comunque realtà. Dopo settimane di proteste, incontri e studi il Comune di Roma ha deciso di procedere con delle modifiche del progetto che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

