Ciao salutami papà Emma grave lutto in famiglia | l’annuncio
Un dolore profondo ha colpito Emma Marrone: addio a una delle figure più importanti della sua vita. L'uomo, con il suo carattere discreto e la sua dolcezza, era stato da sempre un punto fermo per la cantante salentina, sostenendola sin dai primi passi nel mondo della musica. È stato un compagno di viaggio affettuoso e orgoglioso, che ha vissuto con fierezza i successi della nipote senza mai cercare i riflettori. Emma, con un messaggio breve ma toccante, ha annunciato la perdita dell'amato nonno attraverso i social: "Ciao nonno Leandro. Salutami papà". Poche parole scritte in una storia Instagram, accompagnate da una foto in bianco e nero che ritrae l'anziano.
