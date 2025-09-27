Ciao Maschio affronta il tradimento con Calà Rosolino e Scifoni

Nuovo appuntamento questo pomeriggio, sabato 27 settembre, con Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio, programma nato nella seconda serata e traslocato la scorsa settimana alle 17.10 su Rai 1. I maschi del 27 settembre 2025. Ospiti della seconda puntata: l’attore Jerry Calà; il nuotatore e nuova spalla di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino; e l’attore Giovanni Scifoni. Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre ospiti. Non mancheranno, inoltre, le incursioni dell’inviato Edoardo Tavassi, altra novità di questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

