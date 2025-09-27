Ciao Maschio affronta il tradimento con Calà Rosolino e Scifoni

Davidemaggio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento questo pomeriggio, sabato 27 settembre, con Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio, programma nato nella seconda serata e traslocato la scorsa settimana alle 17.10 su Rai 1. I maschi del 27 settembre 2025. Ospiti della seconda puntata: l’attore Jerry Calà; il nuotatore e nuova spalla di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino; e l’attore Giovanni Scifoni. Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre ospiti. Non mancheranno, inoltre, le incursioni dell’inviato Edoardo Tavassi, altra novità di questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ciao maschio affronta il tradimento con cal224 rosolino e scifoni

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio affronta il tradimento con Calà, Rosolino e Scifoni

In questa notizia si parla di: ciao - maschio

Nunzia De Girolamo guida Miss Italia e Ciao Maschio

Ciao Maschio eLinea Verde: le dichiarazioni della conferenza stampa di I Fatti Vostri

Morgan torna in Rai, ospite domani di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'

ciao maschio affronta tradimentoCiao Maschio, sabato 27 settembre la seconda puntata con Jerry Calà, Rosolino e Scifoni - 10 su Rai 1 nuova puntata di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Riporta lifestyleblog.it

Ciao maschio, dal cinema al nuoto: Nunzia De Girolamo porta in studio dei campioni. Ecco chi sono. Anticipazioni - Sabato scorso è tornato su Rai1 la trasmissione che va a scandagliare l'universo maschile attraverso un talk show. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ciao Maschio Affronta Tradimento