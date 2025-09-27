Il Genoa è ormai alle spalle e all’orizzonte c’è il derby casalingo di domani con la Carrarese. L’ Empoli è chiamato a prendere quanto di buono fatto giovedì sera in Coppa Italia e a lavorare su quegli aspetti che ancora non funzionano, soprattutto in fase difensiva. "Commettiamo errori che ci costano cari, è successo nei primi tre gol di Pescara, nelle due espulsioni di Reggio Emilia, nel gol preso contro lo Spezia e nel secondo e terzo gol di oggi (giovedì per chi legge ndr) – ha ammesso Guido Pagliuca nel post partita di Coppa Italia a Genova –. La squadra non ha ancora un’identità chiara e sono dispiaciuto perché è quello che volevo portare a Empoli, ma non ho avuto grande tempo visto che abbiamo cominciato a lavorare con il gruppo al completo solo alla terza giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Ci serve più carattere. Ma stiamo crescendo"