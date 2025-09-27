Ci serve più carattere Ma stiamo crescendo
Il Genoa è ormai alle spalle e all’orizzonte c’è il derby casalingo di domani con la Carrarese. L’ Empoli è chiamato a prendere quanto di buono fatto giovedì sera in Coppa Italia e a lavorare su quegli aspetti che ancora non funzionano, soprattutto in fase difensiva. "Commettiamo errori che ci costano cari, è successo nei primi tre gol di Pescara, nelle due espulsioni di Reggio Emilia, nel gol preso contro lo Spezia e nel secondo e terzo gol di oggi (giovedì per chi legge ndr) – ha ammesso Guido Pagliuca nel post partita di Coppa Italia a Genova –. La squadra non ha ancora un’identità chiara e sono dispiaciuto perché è quello che volevo portare a Empoli, ma non ho avuto grande tempo visto che abbiamo cominciato a lavorare con il gruppo al completo solo alla terza giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serve - carattere
L’altolà di Rocco Siffredi a OnlyFans: «C’è troppa incoscienza: sono contenuti di carattere sessuale, serve consapevolezza»
Casertana, ecco Casarotto; Coppitelli: “Col Benevento serve carattere”
Juve, che carattere: rimonte e gol. Ora serve la difesa
Non era la prima scelta. Ma ancora una volta ha detto sì alla Juventus. Perché quando ami questi colori, non ti serve altro. Igor Tudor ha accettato di restare, nonostante tutto. Con umiltà, con carattere, con quell’attaccamento che oggi gli sta facendo guadagna - facebook.com Vai su Facebook