Nei lavori della seconda Commissione Consiliare del 23 settembre, al gruppo consiliare di minoranza, Progetto Democratico, è stato chiesto di ritirare la mozione depositata il 9 agosto nella quale, tra i vari punti, si impegnava il Comune a esprimere solidarietà al popolo palestinese. "In Commissione, invece di aprire un confronto costruttivo, su temi che dovrebbero essere unanimemente condivisi, ci è stato chiesto di ritirare la mozione. A soli 3 giorni dal consiglio (oggi, ore 9,30, auditorium ‘Giusti’), dopo quasi due mesi in cui la nostra proposta era agli atti, a disposizione di tutti, ricevere una simile richiesta è un atto irrispettoso, che smentisce la tanto decantata collaborazione cui la maggioranza continuamente si appella, senza mai darne seguito concreto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ci hanno chiesto di ritirare la mozione per Gaza"