Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese e con, riprodotta, l’immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano 'tanti auguri a te' e insultano il primo cittadino: è il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso, ma non prima che fosse segnalato alla vittima che ha denunciato l’episodio alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Choc a Catania, torta con il volto del sindaco Trantino infilzata da un uomo con una spada