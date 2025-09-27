Choc a Catania torta con il volto del sindaco Trantino infilzata da un uomo con una spada
Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese e con, riprodotta, l’immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano 'tanti auguri a te' e insultano il primo cittadino: è il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso, ma non prima che fosse segnalato alla vittima che ha denunciato l’episodio alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
