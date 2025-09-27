Chivu predica calma su Pio Esposito e rivela | Mi mettono in difficoltà

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky dopo l’importante successo ottenuto all’Unipol Domus Inter sprecona ma sempre in controllo del match. Contro il Cagliari, i nerazzurri dominano e hanno il solo difetto di non chiudere con largo anticipo una contesa che sarebbe potuta terminare con un risultato molto più larghi. Diversi i temi affrontati da Chivu nell’intervista post partita ai microfoni di Sky Sport, a cominciare da un giudizio sulla prova dei suoi per poi passare ad una considerazione sui singoli: Chivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in difficoltà” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

chivu predica calma su pio esposito e rivela mi mettono in difficolt224

© Calciomercato.it - Chivu predica calma su Pio Esposito e rivela: “Mi mettono in difficoltà”

In questa notizia si parla di: chivu - predica

Chivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in difficoltà”

chivu predica calma pioChivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in difficoltà” - Ai microfoni di Sky Sport, Chivu ha fornito il suo punto di vista sulla prova della squadra e non solo: l'annuncio su Pio Esposito. Come scrive calciomercato.it

chivu predica calma pioInter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più” - Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio della gara di stasera all'Unipol Domus Cagliari- Si legge su fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Predica Calma Pio