27 set 2025

Il tecnico nerazzurro: "Esposito gioca per la squadra e non ha paura di nulla, sono contento che si sia sbloccato così è più tranquillo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo preso due pali..."

Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta maniacale e Chivu…

