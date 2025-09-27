Chivu | Pio stupisce anche me Il Cagliari ci ha sorpreso ma abbiamo colpito due pali

Il tecnico nerazzurro: "Esposito gioca per la squadra e non ha paura di nulla, sono contento che si sia sbloccato così è più tranquillo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo colpito due pali..."

In questa notizia si parla di: chivu - stupisce

Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta manicale e Chivu…

Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta maniacale e Chivu…

Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo preso due pali..."

Novità dell’ultim’ora in casa Inter ? Un big in panchina, Chivu stupisce - X Vai su X

CARTA CANTA FB. . CARTA CANTA del 23.09.2025 SPECIALE da SAN SIRO. #serieA e #coppaitalia #sscnapoli #ACMilan #fcinternazionale #juventus #DerbyRoma #Allegri #Chivu #Tudor #AntonioConte ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'oc - facebook.com Vai su Facebook

Chivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in difficoltà” - Ai microfoni di Sky Sport, Chivu ha fornito il suo punto di vista sulla prova della squadra e non solo: l'annuncio su Pio Esposito. Come scrive calciomercato.it

Chivu a Sky : "Andiamoci piano con Pio Esposito, è un 2005. Palo del Cagliari? Preferirei parlare dei nostri due..." - 2 per Sky Sport: "C'è anche l'avversario che ti può mettere in difficoltà, poi ... msn.com scrive