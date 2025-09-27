Chivu entusiasta della sua Inter | Contenti per la vittoria ma dobbiamo capire una cosa in vista delle prossime

Chivu a Sky Sport dopo il 2-0 della sua Inter a Cagliari: soddisfatto per i tre punti, ma sottolinea le difficoltà create dal cambio modulo avversario. Una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale, ma arrivata al termine di una partita tatticamente più complessa del previsto. Al fischio finale di Cagliari- Inter, terminata 2-0 per i nerazzurri, il tecnico Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Dalle sue parole emerge la soddisfazione per un successo che proietta la sua squadra a -2 dalla Juve, ma anche la lucidità di un allenatore che ha saputo leggere e superare le difficoltà create a sorpresa dagli avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu entusiasta della sua Inter: «Contenti per la vittoria, ma dobbiamo capire una cosa in vista delle prossime»

“Chivu farà un grande campionato”: sentenza Inter, tifosi sorpresi - Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania ed ex allenatore dell’Inter, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sul nuovo corso nerazzurro targato Cristian Chivu. Riporta spaziointer.it

Cagliari-Inter, Pisacane: “Voglio una squadra compatta, generosa e coraggiosa. Chivu, Barella…” - Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Cagliari contro l'Inter, quinta giornata di Serie A. Come scrive europacalcio.it