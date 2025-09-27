Chivu a Sky Sport | Contenti per la vittoria ma andiamo piano con Pio Esposito

Chivu a Sky Sport, le parole del tecnico dell’Inter dopo il successo di Cagliari: analisi tattica, giovani e centrocampo. Dopo il 2-0 ottenuto dall’ Inter contro il Cagliari, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico rumeno ha affrontato diversi temi: l’approccio tattico, la crescita di Pio Esposito, le difficoltà sui piazzati e la gestione del centrocampo. L’ANALISI DEL MATCH – «Bisogna capire quello che l’avversario concede, ci hanno sorpreso col cambio modulo: ma i principi sono rimasti quelli. L’abbiamo sbloccata subito ma non siamo riusciti a chiuderla: poi un po’ di sofferenza c’è, hanno preso entusiasmo mettendo attaccanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

