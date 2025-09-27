Chivu a Dazn | Questo gruppo merita di essere difeso io fantasmi non ne vedo! Su Pio Esposito…

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro il Cagliari. Al termine di Cagliari Inter, Cristian Chivu ha analizzato così il successo ottenuto nel 5° turno di Serie A. Le sue parole a Dazn. TANTE NOTE POSITIVE E UNA PRESTAZIONE IMPORTANTE, FORSE SI È ARRABBIATO SOLO UNA VOLTA CON LA SQUADRA QUANDO IL CAGLIARI È PARTITO IN CONTROPIEDE. HO VISTO QUALCHE FANTASMA? – « No, io non li vedo. Però sull’1-0 non c’è bisogno che tutti i difensori centrali vadano a saltare, si rischiava troppo. Però tutto sommato la squadra ha fatto una buona prestazione, in una partita vera dove abbiamo messo tanta qualità e belle giocate. 🔗 Leggi su Internews24.com

