Chiuso bar dopo schiamazzi lite e arresto per droga | Pericolo per la sicurezza pubblica

Chiuso bar della provincia di Viterbo. Il provvedimento del questore Luigi Silipo è arrivato il 25 settembre, dopo alcuni fatti avvenuto nel locale. “Tra i quali - riportano i poliziotti - una lite tra clienti, l'arresto di una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: chiuso - dopo

Toprak arrestato dalla polizia e chiuso in gabbia dopo la vittoria a Donington: ma è una pagliacciata

Antonella Di Veroli, l’enigma dell’armadio chiuso con il silicone: 31 anni dopo si riapre il cold case

Uniba, 3mila iscritti a Medicina dopo l'abolizione del 'numero chiuso'

Lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso e poi riaperto dopo l'avvistamento di droni sospetti. La scorsa notte sono anche arrivate molteplici segnalazioni alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato le isole di Styrkoe och Tju Vai su Facebook

Danimarca, l’aeroporto di Copenhagen chiuso dopo l’avvistamento di droni - X Vai su X

Sfrattato il Dema’s Bar a San Liberale: l’attività era stata colpita più volte da ordinanze per limitarne l’orario e da sanzioni per schiamazzi e rumore - Da venerdì è calata definitivamente la saracinesca su un locale da anni al ... Secondo ilgazzettino.it

Clienti molesti, bar chiuso per una settimana - Lo stop del questore dopo numerosi interventi dei carabinieri nel locale di Santa Maria in Duno per gli schiamazzi e i litigi fra gli avventori ... Riporta msn.com