chitarra e mandolino prendono vita i racconti da osteria

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival " Macinare cultura ", che attraversa tutta l’ Emilia Romagna, riscoprendo la storia dei mulini storici, oggi alle 17 farà tappa al Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese (risalente al XVII secolo). Qui prenderanno vita i "Racconti da osteria. Dall’aia alla balera alle musiche d’oltre oceano", nel concerto-narrazione curato dal chitarrista e mandolinista Antonio Stragapede, affiancato per l’occasione dal maestro Roberto Lucanero, tra i massimi esperti italiani degli strumenti a mantice, che suonerà sia l’organetto che la fisarmonica. Il repertorio, interamente dedicato alla musica da ballo, spazierà tra musica tradizionale italiana, liscio, musiche d’oltreoceano e bal musette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

