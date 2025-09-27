Chiesto a Pescara il passaporto numero centomila in Italia tramite Poste italiane
Nell'ufficio postale di Pescara 6 (Nazionale Adriatica nord) è stato richiesto il passaporto numero 100 in Italia tramite il servizio di Poste Italiane. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali è stato avviato a marzo dello scorso anno grazie a una convenzione tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
