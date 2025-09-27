chiesa segna in premier ma il liverpool perde lo stesso il chelsea di maresca trova la prima crisi

Anche il Chelsea di Maresca scopre la crisi, la prima della gestione del tecnico italiano che lo scorso anno ha vinto Conference League e Mondiale per Club. Seconda sconfitta consecutiva in Premier per i Blues che hanno perso 1-3 in rimonta contro il Brighton. Decisiva l’espulsione di Chalobah nella ripresa sul risultato di 1-0. Dal 77esimo il Brighton ha segnato tre reti. La squadra di Maresca ha perso anche in Champions contro il Bayern (anche se ovviamente ci sta di perdere contro i bavaresi). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

