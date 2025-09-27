Chiellini a Dazn | Vlahovic resta alla Juve fino al 2026 notizie surreali

Chiellini a Dazn, le parole sul futuro di Vlahovic prima della sfida con l’Atalanta. Le parole del director of Football Strategy bianconero. Giorgio Chiellini, ex difensore e oggi Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della delicata sfida di campionato contro l’Atalanta. L’ex capitano bianconero, tornato in società per contribuire alle strategie di lungo termine, ha voluto chiarire con fermezza il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, al centro di diverse voci di mercato negli ultimi giorni. IL FUTURO DI VLAHOVIC – «È molto semplice: sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiellini a Dazn: «Vlahovic resta alla Juve fino al 2026, notizie surreali»

