Chiellini a DAZN | Quello che si legge su Vlahovic è surreale Non si muove è un giocatore importante della Juve Koopmeiners è un mediano da ritrovare speriamo…
Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SULLA CLASSIFICA – «Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni». KOOPMEINERS – «E’ un mediano, è da ritrovare un mediano: con l’Inter ha giocato una mediana a tre. La speranza è riuscire a trovare movimento e sfruttare i suoi inserimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiellini - dazn
Chiellini a DAZN: «Stiamo lavorando tanto per creare una squadra solida. La presenza di Bremer dà sicurezza a tutti. Kolo Muani? Se ci sarà occasione di migliorare la formazione, lo faremo»
Chiellini a DAZN: «Vlahovic sta bene, durante le stagioni servono grandi attaccanti e siamo contenti della rosa che abbiamo. Bremer più forte di me? Vi dico questo. Su Openda…»
Chiellini a DAZN: «Vlahovic sta bene, durante le stagioni servono grandi attaccanti…»
Giorgio Chiellini ripercorre le emozioni del Derby d’Italia Intervistato da DAZN, l’icona bianconera si è soffermato anche sulla veste tattica di Openda, per poi approvare la titolarità di Vlahovic #Juventus #JuventusInter #SpazioJ Vai su Facebook
Giorgio Chiellini ripercorre le emozioni del Derby d’Italia Intervistato da DAZN, l’icona bianconera si è soffermato anche sulla veste tattica di Openda, per poi approvare la titolarità di Vlahovic #Juventus #JuventusInter #SpazioJ - X Vai su X
Juventus, Chiellini: "Koopmeiners ha bisogno di fiducia. Vlahovic non si muove fino al 30 giugno 2026" - Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus- Lo riporta calciomercato.com
CHIELLINI a Dazn: "Vlahovic carico? Si è visto e anche Igor l'ha visto bene. Contenti della rosa che abbiamo. Gleison più forte di me. L'Inter? Mi rievoca tante immagini ... - Il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è stato intervistato da Dazn prima del derby d'Italia. Come scrive tuttojuve.com