Chiellini a DAZN | Quello che si legge su Vlahovic è surreale Non si muove è un giocatore importante della Juve Koopmeiners è un mediano da ritrovare speriamo…

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SULLA CLASSIFICA – «Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni». KOOPMEINERS – «E’ un mediano, è da ritrovare un mediano: con l’Inter ha giocato una mediana a tre. La speranza è riuscire a trovare movimento e sfruttare i suoi inserimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

