addio a un personaggio di chicago pd prima della stagione 13. Una delle figure più amate del cast di Chicago PD sta per lasciare la serie prima dell’inizio della sua tredicesima stagione. Questo addio, sebbene doloroso per i fan, introduce un nuovo personaggio che promette di portare freschezza e dinamismo alla narrazione. La serie, parte integrante del franchise One Chicago, è nota per le frequenti variazioni nel cast, ma ogni volta queste novità suscitano grande attesa e curiosità. l’uscita di Kiana Cook e il suo ruolo in chicago pd. l’ingresso di Kiana Cook nel team. Kiana Cook, interpretata da Toya Turner, ha fatto il suo debutto nella decima stagione come nuova membro dell’ Intelligence Unit. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Chicago PD 13: eva imani sostituisce kiana cook e sorprende tutti