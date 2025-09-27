Chiariello | Il Milan non sa chi è Contro Napoli e Juve può uscirne ridimensionato

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Chiariello, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida di domani contro il Milan a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Napoli, Chiariello: “Se i rossoneri ci fermano, prenderanno consapevolezza e…”

Chiariello: “Milan-Napoli non decide nulla, vero snodo per i rossoneri”

chiariello milan sa 232Chiariello: "Il Milan non sa chi &#232;: deve anche capire se è una squadra che si è sopravvalutata e che può uscire con le ossa rotte dalle prossime due gare" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC verso la sfida tra Milan e Napoli: "Per loro, però per loro questa è una partita ... Scrive milannews.it

Chiariello: “Milan-Napoli pompata in maniera eccessiva, ma può elevare il loro tono” - Il giornalista Umberto Chiariello &#232; intervenuto con il suo consueto "Punto Chiaro" ai microfoni di Radio CRC: "Milan- Lo riporta tuttonapoli.net

