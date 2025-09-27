Chiara Poggi i genitori dopo l’indagine sull’ex procuratore Venditti | Siamo esausti oltre lo sfinimento

La famiglia Poggi, travolta dall’ennesimo colpo di scena sul caso di Garlasco, si dice “esausta oltre lo sfinimento”. Dopo la proroga di 70 giorni all’incidente probatorio, l’indagine coinvolge anche l’ex procuratore Venditti, accusato di corruzione per favorire Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Poggi, il Dna nella bocca e l’ipotesi (che scagionò Stasi) di una reazione al killer: “Prima colluttazione anche a mani nude”

Chiara Poggi News: In Bocca Trovato Dna Maschile Ignoto!

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Garlasco, i Poggi “sconcertati” dopo i sospetti di corruzione tra i Sempio e Venditti: la paura della famiglia - Indagato l'ex procuratore Mario Venditti, come hanno reagito i genitori di Chiara Poggi ai nuovi sviluppi sul caso di Garlasco e Andrea Sempio ... Da virgilio.it