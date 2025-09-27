Chiara Ferragni il Pandoro-gate è acqua passata? L’influencer si riprende la scena alla Milano Fashion Week | VIDEO

L'imprenditrice digitale ha fatto il suo ingresso alla sfilata di Marco Rambaldi in look total black. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Chiara Ferragni, il Pandoro-gate è acqua passata? L'influencer si riprende la scena alla Milano Fashion Week | VIDEO

