C'è un'aria di traguardo raggiunto e di sguardo puntato lontano tra i vigneti ed uno degli stabilimenti principali dell'azienda vinicola Piccini, nel cuore del territorio di Casole. Una crescita che ha il sapore di impresa, quella firmata da Mario Piccini, presidente e azionista di maggioranza dell'omonima azienda, che in appena dieci anni ha scalato otto posizioni nella classifica delle più grandi realtà vitivinicole d'Italia. Un balzo notevole: dalla 24esima posizione nel 2013 alla sedicesima nel 2023. Un'ascesa sostenuta da numeri solidi, che parlano di un fatturato passato da 55 a 179 milioni di euro, con un'espansione costante e radicata nei mercati internazionali, che oggi assorbono il 60% del volume complessivo.

Chianti Piccini, che ascesa!. In dieci anni una crescita addirittura del 225 per cento