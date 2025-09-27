ChiAma Parma | nasce un nuovo progetto civico per restituire voce e futuro alla città

“Parma non è una città qualunque. È la nostra casa. È il luogo che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di riconsegnare alle future generazioni più forte, più vitale, più protagonista”. Con queste parole si è aperto l’intervento di Maria Federica Ubaldi che, nell'incontro organizzato al Gran. 🔗 Leggi su Parmatoday.it