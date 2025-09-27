Andrea Delogu e Francesco Montanari si era sposati nel 2016, per poi lasciarsi quattro cinque anni dopo, nel 2021. La scelta di separarsi è arrivata, pare, dopo anni di alti e bassi, in cui i due si erano già lasciati altre volte: “Dopo 4 anni però qualcosa era ormai cambiato, si era ‘spezzato’. Ci siamo amati, è stato un bel matrimonio. Però a un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio”. “È successo tutto all’improvviso. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’ Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito Francesco Montanari e l’ex fidanzato Luigi Bruno di Andrea Delogu: “Il divorzio una botta”