chi sono il marito e i figli di milly carlucci angelo donati e angelica e patrick

Angelica e Patrick Donati sono i figli di Milly Carlucci, nati dal matrimonio tra la conduttrice e il marito Angelo Donati. La coppia è convolata a nozze nel 1985 e hanno creato una meravigliosa famiglia, impartendo ai figli insegnamenti e valori importanti come il rispetto e l’etica del lavoro. Chi è il marito di Milly Carlucci. Aveva solo 32 anni, Milly Carlucci, quando nel 1985 ha sposato Angelo Donati, affascinante riservato imprenditore, che si è legato alla presentatrice diventando il suo fan numero uno. All’epoca, Milly era già un volto notissimo e apprezzato, avendo condotto già Giochi senza Frontiere, Crazy Bus e Il sistemone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

