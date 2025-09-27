Chi sono il marito e i figli di Milly Carlucci Angelo Donati e Angelica e Patrick

Angelica e Patrick Donati sono i figli di Milly Carlucci, nati dal matrimonio tra la conduttrice e il marito   Angelo Donati. La coppia è convolata a nozze nel 1985 e hanno creato una meravigliosa  famiglia, impartendo ai figli insegnamenti e valori importanti come il rispetto e l’etica del lavoro. Chi è il marito di Milly Carlucci. Aveva solo 32 anni, Milly Carlucci, quando nel 1985  ha sposato Angelo Donati, affascinante riservato imprenditore, che si è legato alla presentatrice diventando il suo fan numero uno. All’epoca, Milly era già un volto notissimo e apprezzato, avendo condotto già  Giochi senza Frontiere,  Crazy Bus  e  Il sistemone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono il marito e i figli di milly carlucci angelo donati e angelica e patrick

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, un'icona della televisione italiana che negli ultimi anni ha conquistato anche il pubblico più giovane grazie al programma Ballando con le stelle.

Nel pieno dell'organizzazione della nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle al via sabato 27 settembre, Milly Carlucci si è concessa un momento di relax insieme alle persone a lei più care.

