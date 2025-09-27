Chi sono gli ex di Nancy Brilli due ex mariti e chi è il compagno attuale milionario Pupi D’Angieri

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Successivamente si è sposata con Luca Manfredi, suo secondo marito, col quale ha avuto un figlio, Francesco, nel 2000. L'attrice ha poi avuto una relazione con il chirurgo estetico Roy De Vita, durata 15 anni. Attualmente, Nancy Brilli è fidanzata con l'imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize, Pupi D'Angieri. Gli ex di Nancy Brilli. Il suo primo grande amore pubblico è stato Massimo Ghini, conosciuto sul set di "Due fratelli", miniserie televisiva. L'amore tra i due è culminato con il matrimonio del 1987: tre anni dopo, nel 1990, è arrivata la separazione.

