Chi sarà il prossimo avversario di Sinner a Pechino? Insidia magiara battura da Sonego e Cobolli

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner affronterà l’ungherese Fabian Marozsan ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino: dopo aver regolato il croato Marin Cilic al debutto sul cemento della capitale cinese, il numero 2 del mondo ha avuto qualche passaggio a vuoto contro il francese Terence Atmane, riuscendo ad avere la meglio al terzo set senza convincere a fondo. Il fuoriclasse altoatesino sarà ora atteso da un rivale sempre insidioso, ma contro cui partirà con i favori del pronostico. L’appuntamento è per lunedì 29 settembre (l’ordine di gioco verrà definito domani) contro il magiaro, che ha avuto la meglio in due set contro i francesi Benjamin Bonzi e Alexandre Muller. 🔗 Leggi su Oasport.it

