Chi lo avrebbe mai detto | bucce di avocado e bicarbonato sono l’ecomix perfetto per la casa e la bellezza
I rimedi casalinghi stanno vivendo un momento di grande popolarità, grazie alla loro semplicità ed efficacia. Tra questi, la combinazione di bicarbonato di sodio e bucce di avocado si distingue per la sua sorprendente versatilità, offrendo soluzioni ecologiche e economiche per la cura della persona e la pulizia della casa. Spesso, ciò che consideriamo scarto si rivela una risorsa preziosa. Le bucce di avocado, unite al bicarbonato di sodio, creano un mix multiuso dalle molteplici applicazioni. Questa combinazione sfrutta le proprietà nutritive dell’avocado e il potere disinfettante e detergente del bicarbonato, offrendo un’alternativa sostenibile ai prodotti industriali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: avrebbe - detto
Calhanoglu Inter, apertura totale al Fenerbahce: «Se accettate il mio stipendio, mi piacerebbe giocare per voi!». Le parole che avrebbe detto al presidente Ali Koç. E adesso?
Doccia fredda per Alberto Angela: chi l’avrebbe detto, serata da dimenticare
Donald Trump avrebbe voluto conferire a Tom Cruise un premio importantissimo, ma l'attore ha detto no: ecco il vero motivo del rifiuto
Ragioni per non drammatizzare l'intervento della Corte sul Ponte . La Corte dei Conti dice di dover acquisire “chiarimenti ed elementi informativi” sul progetto del Ponte sullo Stretto, ma lo avrebbe detto comunque. Di @GiorgioSantilli - X Vai su X
Meloni ha detto che Trump ha ragione sul green. Sostiene che l'ideologia ambientalista avrebbe minato la competitività. Bene. Ora, ci dica, comprare gas liquefatto dagli USA che è molto più costoso di quello russo, va bene? E il petrolio? Ed essere costretti a - facebook.com Vai su Facebook