Chi indaga sta dalla nostra parte Garlasco spunta la telefonata tra Andrea Sempio e il padre

All’inizio del 2017 il nome di Andrea Sempio, amico d’infanzia di Marco Poggi, entra ufficialmente nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene accompagnata da una serie di intercettazioni che oggi, rilette e riascoltate, assumono un peso diverso rispetto al passato. È in quelle settimane che il giovane, reduce dall’unico interrogatorio a cui fu sottoposto, si lascia andare a frasi destinate a tornare al centro dell’attenzione. In una conversazione registrata subito dopo l’incontro con i magistrati, Sempio confida: «Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, quando Andrea Sempio parlava degli investigatori con il padre: “Chi indaga sta dalla nostra parte”
Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Secondo leggo.it
Garlasco, quando Andrea Sempio parlava degli investigatori con il padre: “Chi indaga sta dalla nostra parte” - Tra le intercettazioni ambientali su Andrea Sempio risalenti al 2017, che sono state trascritte male, trascurate o dimenticate, volutamente o non volutamente questo lo chiarirà la nuova inchiesta dell ... Si legge su tpi.it