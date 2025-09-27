Chi era Ion Mosteata il 48enne schiacciato e ucciso da un suv in un parcheggio a Monzambano

Aveva 48 anni Ion Mosteata, l'uomo di origine moldava che ieri pomeriggio a Monzambano (Mantova) è stato schiacciato da un suv che faceva manovra per parcheggiare. Abitava a Cavriana, poco distante dal luogo dell'incidente. L'auto, guidata da un 84enne, è stata sequestrata: nei prossimi giorni il magistrato deciderà se procedere contro l'anziano per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

